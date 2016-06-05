غرفة عمليات الثانوية العامة تعقد اجتماعا طارئا بعد تسريب امتحان الدين

تعقد قيادات وزارة التربية والتعليم بعد قليل اجتماعا طارئا مع غرفة عمليات الوزارة وفريق مكافحة الغش الالكترونى،بعد واقعة تسريب امتحان مادة التربية الدينية قبل بدء اللجنة.>وكانت وزارة التربية ووالتعليم قررت إعادة امتحان المادة فى 29 من يونيو الجارى، ومن جانبه قال بشير حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم وضع اجراءات، قائلا: الوزارة تتعامل مع 560 ألف طالب.

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هل تنجح "التعليم" فى حربها ضد مافيا تسريب امتحانات الثانوية العامة؟.. الوزارة تضع 5 ضوابط للتصدى للظاهرة.. الحبس والتوقيع على ورقة الأسئلة وتفتيش الطلاب وعضو قانونى بكل لجنة.. وصفحات التسريب تستعد

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