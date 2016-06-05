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انقضاء ثانى دعاوى حبس توفيق عكاشة بعد تسديده القسط الأخير من نفقة ابنه

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انقضاء ثانى دعاوى حبس توفيق عكاشة بعد تسديده القسط الأخير من نفقة ابنه انقضاء ثانى دعاوى حبس توفيق عكاشة بعد تسديده القسط الأخير من نفقة ابنه
قضت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، بانقضاء الدعوى المقامة من رضا الكرداوى طليقة الإعلامى توفيق عكاشة والتى تطالب فيها بحبسه لامتناعه عن سداد متجمد نفقة نجله يوسف البالغة 5000 جنيه شهريا، و2000 جنيه كأجر مسكن، وذلك بعد دفعه القسط الأخير من المتجمد والمقدر بـ48 ألف جنيه .

وتأتى تلك الدعوى ضمن 19 دعوى قضائية أقامتها طليقة الإعلامى ضده منها ما تم الفصل فيه، والآخر لايزال منظورا أمام المحكمة، علاوة على تحصلها على حكمين بحبسه شهرا، لامتناعه عن سداد نفقة ابنه وقرار بمنعه من السفر.


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