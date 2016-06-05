نجل "الحوينى" يدعو لمقاطعة القنوات الفضائية فى رمضان.. ويصفها برجال إبليس

دعا هيثم الحوينى، نجل الداعية السلفى أبو إسحاق الحوينى، لمقاطعة التليفزيون وجميع القنوات التى تذيع مسلسلات وأفلام فى شهر رمضان، مشبها القنوات الفضائية برجال إبليس.

وقال نجل الحوينى فى منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مع أذان مغرب اليوم تصفد الشياطين وتفتح أبواب ‏الجنان، ويترك إبليس خلفه رجالا على الفضائيات يعملون بجدٍّ فاحذرهم، وقاطع التلفاز إلا فيما يقربك إلى الجنان".

وأضاف: "اغتنم وقتك فى ?‏رمضان فما هى إلا بضعة أيام وسوف يفارقنا والسعيد السعيد من اغتنم هذه الأيام".

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