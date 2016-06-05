ننشر صور اجتماع الرئيس السيسي بمجلس الدفاع الوطنى

ينشر "اليوم السابع" الصور الخاصة باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ابمجلس الدفاع الوطنى.

ويتكون مجلس الدفاع الوطنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزراء الخارجية، المالية، الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

- السيسى يرأس اجتماع مجلس الدفاع الوطنى (تحديث)