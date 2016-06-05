أخبار المغرب اليوم.. المغرب بالمركز الثالث أفريقيا فى مؤشر "الرخاء"

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول تقرير منظمة "Legatum Institute" البريطانية، الذى صنف المغرب فى المرتبة الثالثة على الصعيد القارى فى ما يتعلق بمؤشرات الرخاء والازدهار.

وحافظ المغرب على مرتبته السابقة الممنوحة له السنة الماضية من طرف المنظمة البريطانية؛ حيث حل ثالثا خلف كل من جنوب أفريقيا المتصدرة، وبوتسوانا التى حلت ثانية بتحقيقها لمؤشرات جد إيجابية على مستوى وجودة العرض الصحى.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، حول إعلان السلطات المغربية، اعتقال "عنصر إرهابي" موال لتنظيم "داعش" كان ينشط فى مدينة مكناس، شمال البلاد، حيث تورط المشتبه به فى التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالمغرب أو بإحدى الدول الأوروبية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، مشاركة المغرب فى "عاصفة الحزم" وما تسبب لها من نتائج سلبية، حيث أصبح مشاركتها "نقطة سوداء" فى تاريخها لدى منظمة الأمم المتحدة.

وفى أحدث تقرير لها حول الأطفال ضحايا النزاعات والحروب خلال عام 2015، أدرجت الأمم المتحدة المغرب ضمن قائمة البلدان التى تنتهك حقوق الأطفال خلال النزاعات لكونه من ضمن الدول المشكلة للتحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد الحوثيين فى اليمن.

أخبار المغرب اليوم.. المغرب تحتل المرتبة الثامنة فى قائمة شراء أسلحة فرنسا