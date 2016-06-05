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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«ألتراس كرداسة» لـ 8 يونيو

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«ألتراس كرداسة» لـ 8 يونيو تأجيل محاكمة المتهمين بـ«ألتراس كرداسة» لـ 8 يونيو

محاكمة – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم الأحد محاكمة 7 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بــ”التراس كرداسة” ، لجلسة 8 يونيو الجاري لاستكمال سماع اقوال الشهود.

وكانت النيابة قد أسندت اللمتهمين ، الإتهام بتأسيس جماعة ارهابية ”أولتراس كرداسة” على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي الى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشأت العامة والخاصة  والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين..فضلا عن حيازتهم اسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقه ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام ، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الامنية .

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