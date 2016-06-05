وزير القوى العاملة يلتقي نظيره السعودي بجنيف لبحث أوضاع العمالة المصرية

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، على هامش الدورة الـ105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، وذلك لبحث أوضاع العمالة المصرية في السعودية فضلا عن التنسيق فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا المطروحة على المؤتمر.

وبحث الوزيران – خلال اللقاء الذي حضره السفير عمرو رمضان رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بجنيف – إمكانية تقديم مزيد من الدعم للأنشطة الإنمائية لمعالجة مشاكل العمل والعمال في البلدان العربية من جانب منظمة العمل الدولية فضلا عن ضرورة تدخلها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعاناة العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة وانتهاكات معايير العمل الدولية.

كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودراسة احتياجات سوق العمل السعودي من العمالة الفنية فضلا عن مشاكل العمالة بها وكيفية حصولهم على مستحقاتهم المالية خاصة العاملين بمجموعة “بن لادن” التي لم تصرف مرتباتها منذ 6 أشهر.

وقال وزير العمل السعودي “إن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يوصينا دائما بمصر خيرا” .. مشيرا إلى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والسعودية وتقديره واحترامه للشعب المصري.

وأكد مجددا أنه في حالة الاستغناء عن العمالة المصرية بمجموعة “بن لادن” يمكن للعامل نقل خدماته عند صاحب عمل آخر حسب رغبة العامل مع حفظ جميع حقوقه في المجموعة، وفي حالة رغبته في العودة إلى مصر يمكنه توكيل أحد معارفه لصرف مستحقاته لدى الشركة .. معربا عن استعداده لحل أية مشكلة لعامل مصري تعرض عليه من مكتبي التمثيل العمالي بالرياض وجدة.

من جانبه، أكد سعفان أنه استشعر خلال لقاءاته مؤخرا مع وزراء العمل العرب بالقاهرة أن هناك حبا من جانب قيادات وشعوب البلدان العربية للعمالة المصرية .. مشددا على أن جميع المصريين يقدرون الدور الكبير والمحوري والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه مصر وشعبها ولا يمكن أن ينسوا أبدا المواقف التاريخية الرائعة لكافة أبناء الملك عبد العزيز تجاه مصر كما أن الملك سلمان له مكانة خاصة في قلوب المصريين وأن العلاقات بين الدولتين هي نموذج رائع للعلاقات بين جميع الدول العربية.

وقال وزير القوى العاملة – في تصريح له عقب اللقاء – إنه تمت مناقشة جميع القضايا والمشاكل بشفافية كاملة للعمل على حلها في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومصر .. مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته إلى المستشارين العماليين التابعين لوزارة القوي العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعقد لقاءات أسبوعية مع الجاليات المصرية، بهدف توعية العاملين بالالتزام بالعقد المبرم بين العامل وصاحب العامل وعرض كل الحالات والقضايا والمشاكل بشفافية كاملة أمام وسائل الإعلام بالبلدين.

وأضاف أن الوزارة بدأت تسجيل المصريين العاملين بالخارج أو عند استلام عقود عملهم قبل السفر على استمارة بيانات لحصرهم من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية والأسرية وبدولة الاغتراب فضلا عن بيانات من يمكن التواصل معهم في مصر من أقاربهم وإدخالها بالحاسب الآلي بمركز معلومات الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات حتى يمكن تقديم الخدمات لهم والاستعانة بهذه البيانات في حالة وقوع أي حادث عارض خلال عملهم بالخارج.

أ ش أ