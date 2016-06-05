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بهجت قمر: «بشرة خير» أعطتني ثقة كبيرة بعد خلافي مع عمرو دياب.. والجسمي رفض غنائها في البداية

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بهجت قمر: «بشرة خير» أعطتني ثقة كبيرة بعد خلافي مع عمرو دياب.. والجسمي رفض غنائها في البداية بهجت قمر: «بشرة خير» أعطتني ثقة كبيرة بعد خلافي مع عمرو دياب.. والجسمي رفض غنائها في البداية

أيمن بهجت قمر

كتبت – إنجي لطفي

قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر إن خلافه مع الفنان عمر دياب لم يكن على تقيم العمل، لافتا إلى أن الألبوم الغنائي الأخير لدياب حقق نجاح واسع، كما أكد أن نجاح أغنيته الشهيرة “بشرة خير” هي التي كان لها الفضل في تخفيف الحالة السيئة التي كان يمر بها نتيجة هذا الخلاف الذي تسبب في هجوم كبير عليه وأعطته قدر كبير من الثقة.

وأضاف “قمر”، خلال لقاءه ببرنامج لقاء السبت على الراديو 9090 الذي تقدمه الإعلامية معتزة مهابة، أن الفنان حسين الجسمي كان رافضا للأغنية في البداية، لكنه قرر أن يجرب صوته في أدائها، وبعدها أعجب بها كثيرا،وكانت بمثابة طاقة إيجابية للناس كانوا في حاجة إليها.

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