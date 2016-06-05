بالصور.. رئيس جامعة القناة والقيادات يهنئون العاملين بحلول شهر رمضان

قام الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس اليوم بتقديم التهانى للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يرافقه الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة، وهدى فرج أمين الجامعة المساعد، والعميد يوسف الحداد مدير الأمن الجامعى، وعدد من مديرى الإدارات.

وقام رئيس الجامعة ومرافقوه بتهنئة جميع العاملين بالمبنى الإدارى للإدارات الرئيسية بالجامعة فى مكاتبهم، وتمنى الدكتور غراب أن يكون شهر رمضان هذا العام شهر خير وفلاح على جميع العاملين وعلى مصر.

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