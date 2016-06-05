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محافظ الدقهلية يوجه بسرعة توصيل المياه لتقسيم خطاب بالمنصورة قبل رمضان

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محافظ الدقهلية يوجه بسرعة توصيل المياه لتقسيم خطاب بالمنصورة قبل رمضان محافظ الدقهلية يوجه بسرعة توصيل المياه لتقسيم خطاب بالمنصورة قبل رمضان
قال الدكتور عماد حامد أحد سكان منطقة تقسيم خطاب بمدينة المنصورة إن حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أصدر توجيهاته بسرعة توصيل المرافق لتقسيم "خطاب" بمدينة المنصورة قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف أن قرار محافظ الدقهلية وضع حدا لمعاناة ما يزيد عن 30 ألف مواطن، لافتا إلى أن أهالى تلك المنطقة كانوا يشربون مياه جوفية غير صحية على مدار السنوات السابقة.

وكان أهالى المنطقة قد قاموا بتنفيذ المرافق كاملة بالجهود الذاتية بتكلفة 8 ملايين جنيه على مدار الـ4 أعوام الماضية لرفع التكلفة عن كاهل الدولة.

وفور الانتهاء من تنفيذ شبكة المرافق سارع المهندس عزت الصياد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية باتخاذ اللازم لوضع نهاية لمعاناة المواطنين قبل حلول شهر رمضان.

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مصر 365

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