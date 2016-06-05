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جهاز المخابرات العامة يقرر توزيع الكراتين الرمضانية فى المنوفية

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جهاز المخابرات العامة يقرر توزيع الكراتين الرمضانية فى المنوفية جهاز المخابرات العامة يقرر توزيع الكراتين الرمضانية فى المنوفية
فى إطار حرص القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة على توفير أوجه الدعم والإمكانات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء، فسوف يقوم جهاز المخابرات العامة بتوزيع الكراتين الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجا على مستوى محافظة المنوفية.

وتأتى هذه المبادرة التى يتبناها الجهاز تأكيدا على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام لكافة المواطنين بصفه عامة والأسر الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.

وينبع هذا الاهتمام من كون الإنسان هو محور التنمية وركيزة التقدم والباعث الأساسى لكل خطط النهضة الشاملة التى تسعى الدولة لتحقيقها كواقع فعلى فى المرحلة المقبلة.

ومن جانبة أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على أهمية المبادرة التى يتبناها جهاز المخابرات العامة، وما تحويه من معانى ترسخ لقيم التكاتف والترابط التى تميز المجتمع المصرى من قديم الأزل، فضلا عما تجسده من مبادئ التوحد والشراكة التى تجمع مؤسسات الدولة والمواطنين فى بوتقة الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة، وأن المخابرات العامة بما لها من تاريخ وضاء في حماية أركان الدولة المصرية قد فضلت أن يكون لها دورا آخر بجانب ما تقدمة من خدمات جليلة وهو المشاركة مع المواطن فرحته بشهر رمضان المبارك.

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