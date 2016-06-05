بالصور.. غضب بين طلاب الثانوية بالأقصر بعد تأجيل امتحان التربية الدينية

سادت حالة من الغضب والسخط بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، وذلك عقب خروجهم من لجان الامتحانات بعد قرار إلغاء امتحان مادة التربية الدينية بسبب تسريبه على صفحات التواصل الاجتماعى، حيث إنهم سيتكبدون عناء كبيرا فى مواصلة عملية الامتحانات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه قال الطالب أحمد سيد من مدرسة الثانوية العسكرية بنين بالأقصر، إن امتحان اللغة العربية جاء فى مستوى الطالب العادى، وكافة أسئلته جاءت من داخل الكتاب المدرسى، دون الخروج عن القواعد والنصوص التى قاموا بمذاكرتها على مدار العام.

وأضاف الطالب أحمد سيد، أنهم كانوا يأملون فى إنهاء اليوم بصورة طبيعية، ولكن تم إبلاغهم داخل اللجان أن متحان التربية الدينية تم تسريبه، وقررت الوزارة تأجيله حتى نهاية شهر يونيو، وهو أمر شاق عليهم للغاية، حسبما أكد لـ"اليوم السابع"، حيث إن ذلك الأمر يؤدى إلى متابعتهم للامتحانات حتى قبل نهاية شهر رمضان بأيام قليلة، وهو أمر متعب للغاية.

وأوضحت الطالب هبة على من مدرسة الثانوية بنات بالقرب من ميدان صلاح الدين، أن والدتها انتظرتها منذ دخولها لجنة الامتحانات حتى انتهاء الامتحان وخروجهن من اللجان، وقرار الوزارة بتأجيل امتحان الدين سيؤدى إلى إرهاقها كطالبة، وإرهاق والدتها وأسرتها معها للتواجد أمام لجنة الامتحان حتى نهايته فى ظل طقس شديد الحرارة وشهر رمضان أيضاً.

وقال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم، إن سير عملية الامتحانات خلال اليوم الأول خرجت بصورة جيدة للغاية، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى أو مشكلات بين الطلاب أو المراقبين، وكان رجال الأمن مسيطرون تماماً بمحيط اللجان.

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