بالصور.. مدير أمن شمال سيناء يطمئن أولياء أمور طلبة الثانوية على تأمين اللجان

التقى اللواء السيد الحبال مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء، أولياء الأمور المتواجدين أمام مدرسة الثانوية بنين والثانوية بنات بالعريش وطمأنهم على تأمين اللجان.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمدير أمن شمال سيناء اليوم لمحيط اللجان، وتفقد قوات التأمين حولها، وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن شمال سيناء ـ قبل قليل أن جولة مدير أمن شمال سيناء شملت عدداً من مدارس مدينة العريش مهنئاً الطلبة واولياء الأمور ببدء الأمتحانات وحلول شهر رمضان.

أضاف البيان أن مدير الأمن خلال جولته تابع ميدانياً الخدمات الأمنية المنوط بها تأمين المنشآت التعليمية، مشدداً على ضرورة العمل واليقظة التامة من قِبل القوات وأهمية الوقوف على المعوقات ومحاولة حلها فى وقتها.

- قوات الجيش والشرطة تؤمن لجان الثانوية العامة بالشيخ زويد وبئر العبد