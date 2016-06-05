أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مبعوث الأمم المتحدة لليمن يلتقى أطراف النزاع بالكويت

Google+ Print
مبعوث الأمم المتحدة لليمن يلتقى أطراف النزاع بالكويت مبعوث الأمم المتحدة لليمن يلتقى أطراف النزاع بالكويت
التقى المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لدى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" وفد انصارالله، والمؤتمر الشعبى العام المشارك فى مشاورات السلام اليمنية فى الكويت لبحث عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الاعمال.

وسيواصل المبعوث خلال لقائه اليوم الاحد بحث آخر التطورات الامنية، والسياسية والاقتصادية، فى اليمن والحلول المقترحة للقضايا الشائكة وسبل تحسينها فى المرحلة المقبلة.

ومن المقرر ان تعقد لجنة الاسرى والمعتقلين جلسة بين الاطراف اليمنية فى وقت لاحق اليوم لإستكمال بحث موضوع الافراج عن عدد من المحتجزين فى الأيام القليلة المقبلة والإفراج غير المشروط عن الأطفال.

كما ستتابع اللجنة مناقشة مسودة اتفاق المبادئ لحل قضية الأسرى والمعتقلين على المديين المتوسط والطويل.

وكان المشاركون قد جددوا خلال جلسة لجنة الاسرى، والمعتقلين آمس السبت التزامهم باحراز تقدم فى هذا الملف الانسانى، فيما اعرب المبعوث الاممى عن الأمل فى أن تلتزم الاطراف اليمنية بوعودها في هذا الجانب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365