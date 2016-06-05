مبعوث الأمم المتحدة لليمن يلتقى أطراف النزاع بالكويت

التقى المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لدى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" وفد انصارالله، والمؤتمر الشعبى العام المشارك فى مشاورات السلام اليمنية فى الكويت لبحث عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الاعمال.

وسيواصل المبعوث خلال لقائه اليوم الاحد بحث آخر التطورات الامنية، والسياسية والاقتصادية، فى اليمن والحلول المقترحة للقضايا الشائكة وسبل تحسينها فى المرحلة المقبلة.

ومن المقرر ان تعقد لجنة الاسرى والمعتقلين جلسة بين الاطراف اليمنية فى وقت لاحق اليوم لإستكمال بحث موضوع الافراج عن عدد من المحتجزين فى الأيام القليلة المقبلة والإفراج غير المشروط عن الأطفال.

كما ستتابع اللجنة مناقشة مسودة اتفاق المبادئ لحل قضية الأسرى والمعتقلين على المديين المتوسط والطويل.

وكان المشاركون قد جددوا خلال جلسة لجنة الاسرى، والمعتقلين آمس السبت التزامهم باحراز تقدم فى هذا الملف الانسانى، فيما اعرب المبعوث الاممى عن الأمل فى أن تلتزم الاطراف اليمنية بوعودها في هذا الجانب.