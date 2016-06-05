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المبعوث الأمريكى بليبيا: السراج يطالب بمحاربة الإرهاب دون تدخل أجنبى

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المبعوث الأمريكى بليبيا: السراج يطالب بمحاربة الإرهاب دون تدخل أجنبى المبعوث الأمريكى بليبيا: السراج يطالب بمحاربة الإرهاب دون تدخل أجنبى
قال المبعوث الأمريكى لدى ليبيا جوناثان وينر، أن رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج طلب مساعدة المجتمع الدولى لمحاربة الإرهاب، وتدريب القوات الليبية.

وأضاف وينر، فى تغريدة مقتضبة عبر حسابه الشخصى بموقع «تويتر» الأحد، أن السراج لا يطالب بقوات أجنبية داخل ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فائز السراج، طالب فى أكثر من مناسبة المجتمع الدولى بتقديم المساعدة إلى ليبيا.. مشددًا على أن ما تحتاجه البلاد هو المساعدة وليس التدخل العسكرى.

من ناحية أخرى قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أحمد معيتيق، أن التحدى الحقيقى بعد تحرير سرت من الإرهاب هو بناء مؤسسات الدولة خاصة الأمنية والعسكرية والمجالس البلدية، وتوزيع المهام والسلطات عبر المؤسسات وليس الأفراد.

وشدد معيتيق، فى بيان له عبر حسابه الشخصى بموقع «الفيس بوك»اليوم، «على العمل بيد واحدة نحو تحقيق الهدف الأسمى دون جهوية أو قبلية، ومواجهة الإرهاب بكل أشكاله والانتصار عليه بسواعد الشباب الذين يشكلون عماد هذا الوطن».

وأضاف معيتيق نشد على أيادى جيشنا الليبى البطل، فاليوم منطقة القرضابية يعاد مجدها بسواعد رجالها من جديد بعد السيطرة عليها من قبل قوات "عملية البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى ».
>كما اعتبر: أن التأسيس الأمثل لمؤسسات سرت سيكون نموذجًا يحتذى به فى بناء مدن ليبيا».

ورأى معيتيق أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تقترب «من التحرير الثانى لمدينة سرت»، معتبرًا أنها أثبتت قدرتها على مواجهة الإرهاب والجماعات التكفيرية.

وتابع قائلا: - «آن الأوان أن نمضى قدمًا فى بناء مؤسسات سرت تحديدًا التى عانت كثيرًا، ودعم أهلها خاصة شبابها لتعود المدينة صلة الوصل بين شرق ليبيا وغربها».
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