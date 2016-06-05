إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار على حافلة تقل سياح بفرنسا

صرح “اليكس بيران” مدعى عام بلدة “فالانس” بجنوب شرق فرنسا، اليوم الأحد، أن حافلة تنقل على متنها 75 سائحًا تشيكيًا من بينهم أطفال، تعرضت مرتين متتاليتين لإطلاق نار بينما كانت تسير على الطريق السريع بجنوب شرق فرنسا.

وأوضح المدعي العام أن ستة أشخاص أصيبوا بشظايا الزجاج المتطاير فى الحادث الذي وقع الليلة الماضية على الطريق السريع “آيه 7″ بينما كانت الحافلة عائدة من اسبانيا الى جمهورية التشيك. واضاف المسؤول الفرنسى ان المهاجم اطلق النار مرتين، وأصاب الزجاج الأمامى للحافلة ثم استهدف الزجاج الخلفي بعدها بعدة ثوان، واصفا الاعتداء بانه حادث “منعزل”.

وأفاد المدعي العام أن العناصر الأولى من التحقيق تشير إلى استخدم بندقية صيد لشن الهجوم و أنه تم تشديد إجراءات الآمان في منطقة الحادث، وتواصل الشرطة الفرنسية تمشيط منطقة الحادث، والبحث عن مطلق النار فى هذا الحادث الذى لم تعرف بعد أسبابه.