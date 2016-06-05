السيطرة على حريق بعمارة سكنية في أسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق شب بعمارة سكنية بشارع الشونة وسط مدينة أسوان، بعد أن التهمت النيران محتويات شقتين سكنيتين بالعمارة.

وقال المهندس ناجح مصطفى، رئيس مركز ومدينة أسوان، بأن اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، قرر توفير عدد 2 وحدة سكنية بإسكان الإيواء العاجل للأسرتين التى تعرضت شقتهما لحريق إندلع فى المنزل المقيمان به، والمكون من 3 طوابق بشارع الشونة المتفرع من شارع عباس فريد بوسط مدينة أسوان، والذي أكد على أنه بمجرد إخطار محافظ أسوان بتعرض المنزل بالكامل لحريق، أعطى توجيهاته الفورية لتوفير سكن لإيواء الأسر المتضررة والتى تم إخلاؤها من قبل من هذا المنزل وإنذارهم بعدم السكن فيه لخطورته وذلك بعد إصدار قرار إزالة له من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة منذ عام 2013 ،

ولفت المحافظ،إلى أن العقار السكنى على الرغم من قيام الوحدة المحلية بإخلاء الأسرتين منه ، إلا أن صاحب العقار قام بإعطاء مهلة للأسرتين للتواجد في العقار خلال شهر رمضان المبارك حيث أن الأسرتين مكونتين من 10 أفراد إحداهما من 6 أفراد والأخرى من 4 أفراد أخرين.

وتابع ناجح مصطفى بأنه شارك في إطفاء الحريق 6 سيارات من الحماية المدنية ولم يتعرض أى أحد سواء من داخل العقار أو خارجه لأى إصابات أو أذى أو خسائر في الأرواح.