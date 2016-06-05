وفد من الاتحاد الأوروبى وسفارة إيطاليا يصل جلسة تجديد حبس مستشار أسرة ريجيني

وصل منذ قليل، وفد من ممثلى عدد من السفارات الأجنبية، لحضور جلسة تجديد الناشط الحقوقى أحمد عبد الله، مستشار أسرة الشاب الإيطالي جوليو ريجينى، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية.

ويشارك بالوفد سبيرونيللو، سكرتير أول بالسفارة الإيطالية، وريكا أندرسون مستشار حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى، وفلاديمير ريفاجن السكرتير الثانى بسفارة هولندا.

وأكد فلاديمير لــ"اليوم السابع"، أنه جاء اليوم لرصد ما يحدث خلال محاكمة الناشط الحقوقى أحمد عبد الله فقط.

وكان تم القبض على الناشط برفقة 4 متظاهرين أخرين بتهمة التحريض على التظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم.

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