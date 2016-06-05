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"مباحث الإسكندرية" تضبط هاربا من 177 حكما فى قضايا مخالفة مبانى

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"مباحث الإسكندرية" تضبط هاربا من 177 حكما فى قضايا مخالفة مبانى "مباحث الإسكندرية" تضبط هاربا من 177 حكما فى قضايا مخالفة مبانى
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة ثان العامرية من ضبط "عطا الله.ع" 30 سنة عامل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والقضية جنايات القسم "سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن لمدة "10" سنوات، وجار التنفيذ عليه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة كرموز من ضبط كل من "جمال. ا" 34 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى عدد "2" حكم فى قضايا "اتجار فى الآثار" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالسجن مدة "20" سنة.

وألقت الشرطة القبض على "حمدى.ر" 37 سنة عامل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى عدد "177" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى"، وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة "50" سنة، وجار التنفيذ عليهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة من ضبط "مجدى. ال" 43 سنة مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى عدد "30" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "تبديد"، وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده غيابياً بالحبس لمدة "27" سنة، وجار التنفيذ عليه.

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