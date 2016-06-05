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نيابة أول أكتوبر تحقق مع 3 شباب متهمين بتنظيم حفل لـ"عبدة الشيطان"

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نيابة أول أكتوبر تحقق مع 3 شباب متهمين بتنظيم حفل لـ"عبدة الشيطان" نيابة أول أكتوبر تحقق مع 3 شباب متهمين بتنظيم حفل لـ"عبدة الشيطان"
قامت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد، رئيس النيابة بالتحقيق مع 3 متهمين من عبدة الشيطان، قاموا بتنظيم عدد من الحفلات الخاصة بإحدى الفيلات على طريق دهشور.

وكانت وردت المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، بتجهيز قرابة 60 شخصا لحفل عبدة الشيطان فى فيلا بدائرة قسم أكتوبر أول، وبإجراء الفحص والتحرى أسفرت التحريات التى أجريت، عن أن عددا من ممارسى تلك الأفعال والاعتقادات أعدوا لحفل داخل فيلا على طريق دهشور بأكتوبر، وأعدوا عددا من معدات الصوت والضوء.

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