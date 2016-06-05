بدء التحقيق مع نجاد البرعى فى اتهامه بإدارة منظمة غير مشروعة

بدأ منذ قليل التحقيق مع نجاد البرعى المحامى والحقوقى ومدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، فى اتهامه بإدارة منظمة غير شرعية وتكدير السلم العام.>ويستمع المستشار عبد الشافى عثمان قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل إلى أقوال البرعى فى الاتهامات الموجهة إليه، حيث حضر معه كل من ناصر أمين، وحافظ أبو سعدة، أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان، والمحامى بالنقض أحمد عبد الحفيظ، ومحمود راضى.

ومثل المحامى نجاد البرعى أمام قاضى التحقيق 5 مرات قبل ذلك، كان آخرها فى جلسة 7 مارس الماضى، حيث تم توجيه عدد من التهم إليه، منها إشاعة أخبار كاذبة، وتكدير السلم والأمن العام، وإنشاء وإدارة منظمة غير شرعية، وهى المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية - شركة مدنية للمحاماه تعمل منذ 70 عاما- .

يذكر أن أمس شهد حضور المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف، أمام قاضى التحقيق ، حيث قدم رؤوف مذكرة دفع فيها ببطلان التحقيق معه وبطلان قرار ندب قاضى التحقيق لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى لسؤاله، ولصدور تجديد قرار ندب قضى التحقيق بعد الموعد المحدد قانونا.

المستشار هشام رؤوف يدفع ببطلان ندب قاضٍ تحقيق لعدم صدور إذن القضاء الأعلى

>