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"التعليم"تفتح تحقيقا عاجلا لمعرفة مصدر تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية

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"التعليم"تفتح تحقيقا عاجلا لمعرفة مصدر تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية "التعليم"تفتح تحقيقا عاجلا لمعرفة مصدر تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية
قررت وزارة التربية والتعليم فتح تحقيق عاجل فى واقعة تسريب امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة "نظام حديث"، لمعرفة مصدر تسريبه.

وكشف مصدر مسئول بالوزارة أنه تم إبلاغ الأمن العام وعدد من الجهات المسئولة للتحقيق فى الواقعة، مشيراً إلى أن الواقعة لأول مرة تحدث، بالرغم من اتخاذ الوزارة مجموعة من الإجراءات القانونية لمنع التسريب.

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