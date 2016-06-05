تأجيل محاكمة متهمين بـ «أحداث عنف الطالبية» إلي 17 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار فتحى بيومى، إعادة محاكمة متهمين صادر ضدهما حكما بالسجن المؤبد فى احداث التظاهر والتجمهر بالطالبية”الى جلسة 17 يوليو المقبل للاطلاع.

كان المتهمين محمد محمود حسان ومحمد محمود محمد صدر ضدهما حكما بالسجن المؤبد حيث تم اتهامها مع 9 اخرين بدائرة شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم بها طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء .