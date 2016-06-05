انتشال جثة عامل حاول الهروب من حرارة الشمس فغرق فى نهر النيل بالوراق

تمكن رجال المسطحات المائية من انتشال جثته، وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان العامل قد حاول الهروب من ارتفاع درجة الحرارة بالاستحمام فى نهر النيل بالوراق، إلا أنه غرق وفارق الحياة، وتم انتشال جثته وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا بغرق عامل بنهر النيل، وبإجراء التحريات، تبين أن العامل يبلغ من العمر 20 عاما ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة قرر ونجل عمه الاستحمام بنهر النيل إلا أنه غرق.

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