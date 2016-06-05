عماد متعب يتعرض لحالة إغماء في تمرين الأهلي

تعرض عمد متعب مهاجم النادي الأهلي، لحالة إغماء، خلال تدريب الفريق اليوم الأحد، والتي تسببت فى مغادرته للمران.

ويخوض فريق الأهلي مرانه، استعدادًا لمواجهة الداخلية الخميس فى الجولة 31 من بطولة الدورى العام.

وقال خالد محمود طبيب الفريق، إن سبب الدوخة التي تعرض لها متعب هى نقص السوائل فى ظل ارتفاع درجة الحرارة الشديد، مشددا أن اللاعب أصبح بخير وجاهز لمباراة الداخلية ولا يحتاج لإجراء أشعة.

وعن موقف الثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور من مواجهة الداخلية، أكد طبيب القلعة الحمراء أنهما جاهزان تماما للمواجهة بعد تعافى الأول من آلام القدم وشفاء الثانى من إصابة العضلة الضامة.