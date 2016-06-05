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صور.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ طريق «شبرا / بنها الحر»

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جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

قام، اليوم الأحد، الدكتور جلال سعيد وزير النقل يرافقه الدكتور  رضا فرحات اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بجولة تفقدية لطريق شبرا / بنها الحر لمتابعة أعمال التنفيذ في هذا المشروع الحيوي الهام.

بدأت الجولة بتفقد اعمال انشاء كوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق شبرا بنها والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 180 مليون جنيه.

صرح الوزير أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق مضيفا أنه سيساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي الذي تمر عليه نحو 140 ألف سيارة يوميا ، وخلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

والجدير بالذكر أن مشروع طريق شبرا /بنها يشمل إنشاء طريق حر جديد مزدوج بعدد 4 حارات لكل اتجاه بعرض 3.75 متر للحارة الواحدة، كما يتضمن المشروع إنشاء العديد من الأعمال الصناعية على امتداد مسار 41 كوبري و30 نفقا بتكلفة تبلغ 2.5 مليار جنيه.

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

 

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