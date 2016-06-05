عمليات الفلوجة: “داعش”انكسر بعد اقتحام “مكافحة الإرهاب”للمحور الجنوبي للفلوجة

صرح قائد “عمليات الفلوجة” الفريق عبد الوهاب الساعدي بأن تنظيم (داعش) الإرهابي انكسر بعد اقتحام قوات”مكافحة الارهاب” العراقية أمس للمحور الجنوبي لمدينة الفلوجة شرقي محافظة الأنبار، بعد استكمال تحرير النعيمية جنوبا والصقلاوية غربا وسبقهما تحرير الكرمة شرقا .

وقال الساعدي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هزائم داعش المتكررة بالصقلاوية والنعيمية والكرمة أدي لحدوث انكسارات في داعش بشكل أكبر وتراجعه بشكل واضح في الفلوجة.

وأضاف أن مقاومة داعش ضعفت بعد إحكام الطوق الأمني على مدينة الفلوجة وإحكام حصارها من كافة الجهات، وتطهير النعيمية والصقلاوية مما اثر سلبيا بشكل كبير على الروح القتالية لمسلحي داعش.

على صعيد آخر، استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في مخيماتها بعامرية الفلوجة الليلة الماضية 250 عائلة نازحة من قضاء الصقلاوية شمال غربي الفلوجة.

وقال مدير فرع الوزارة بالأنبار محمد رشيد انه تم توزيع المساعدات الاغاثية على النازحين بواقع 250 سلة غذائية ومثلها سلات صحية ومرواح هواء شحن إضافة الى 750 فرشة ووسادات.

كما استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين الطائرة السادسة عوائل اللاجئين العائدة الى أرض الوطن في مطار بغداد الدولي والتي تحمل على متنها اكثر من 190 شخصا بينهم اطفال ونساء وكبار السن.

وأشار الناطق الاعلامي بالوزارة ستار نوروز إلى أن لجنة استقبال الاسر العائدة وبالتنسيق مع السفارة العراقية في انقرة والجهات المعنية وفرت جوازات عبور للعوائل الراغبة بالعودة الطوعية، وقدمت كافة التسهيلات اللازمة لضمان عودتهم بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية في مطار بغداد الدولي.

أ ش أ