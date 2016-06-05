«طرق دبي» تطلق مبادرات مجتمعية متنوعة خلال شهر رمضان

تُطلق هيئة الطرق والمواصلات خلال شهر رمضان الفضيل، باقة متنوعة من الفعاليات والمبادرات الرمضانية التي تعزز من دورها ومسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع ككل، وذلك من خلال اشراكهم بهذه الفعاليات في سبيل مد جسور التواصل والتراحم فيما بينهم.

وقالت موزة المري، مدير ادارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: إن الهيئة تحرص بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك على تنظيم مختلف الفعاليات المتميزة التي تسهم في خلق مناخ إيجابي بين موظفيها من جهة وفئات المجتمع من جهة أخرى، وذلك عبر اشراكهم بمختلف الفعاليات ودعوتهم في المشاركة فيها ورعايتها بهدف تعزيز ثقافة التطوع المجتمعي، وتوثيق الروابط المهنية فيما بينهم.

وأضافت، إن الهيئة ستنظم للعام الجاري العديد من الفعاليات سواء الداخلية أو الفعاليات الخارجية إلى جانب فعاليات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الفعاليات الخارجية ستشمل اطلاق الهيئة وللعام السادس على التوالي مبادرة (باص الخير) ، وذلك من خلال استخدام حافلتين سيتم من خلالها توزيع ما يقارب 3000 وجبة افطار لمرتادي محطات المترو والحافلات، وذلك بالتعاون مع جمعية بيت الخير، فضلاً عن فعالية يوم زايد للعمل الانساني من خلال مشاركة الهيئة في توزيع المير الرمضاني على 300 أسرة متعففة في إمارة دبي، فضلاً عن زيارة لدار المسنين لمشاركتهم أجواء رمضان وتوزيع الهدايا الرمزية لهم، كما ستشارك الهيئة وللمرة الثالثة على التوالي في (حملة رمضان أمان) التي تنظمها جمعية الاحسان الخيرية، عبر توزيع وجبات الافطار على سائقي المركبات قبل أذان المغرب بهدف الحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة، لاسيما أن هذه الحملة ستحمل شعار " معاً رمضان بلا حوادث"، بالإضافة إلى أن الهيئة ستقدم الدعم والرعاية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من خلال توفير حافلتين VIP، لنقل المشاركين من المتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم وغيرهم من مقر اقامتهم إلى مقر المسابقة والعكس، وذلك من أجل تسهيل مشاركتهم وتنقلاتهم.

وأشارت المري إلى الفعاليات الداخلية التي سيتم تنظميها خلال الشهر الفضيل ومن أبرزها: الملتقى الرمضاني الذي يلتقي من خلاله سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مع الفئات القيادية في الهيئة بهدف تعزيز أواصر الترابط والتواصل فيما بينهم، إلى جانب فعالية الخيمة الرمضانية لموظفي الهيئة في مركز دبي التجاري العالمي وذلك عبر مشاركة الهيئة في رعاية البطولات الرمضانية بهدف تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة، فضلاً عن تخصيص ركن لموظفي الهيئة لعقد اجتماعات يومية بعد صلاة التراويح على مدى الشهر الفضيل، كما سيتم تنظيم افطار رمضاني للعاملين في الهيئة (من موظفي الأمن، مركز الاتصال، والعمال)، إضافة إلى قيام مؤسسة المواصلات العامة بتوزيع 200 وجبة افطار يومياً على السائقين في محطات الحافلات، فضلاً عن تنظيم افطار جماعي يومي 10 و20 رمضان لسائقي الحافلات بحضور قيادات المؤسسة، كما ستقوم مؤسسة المرور والطرق بتوزيع افطار يومي على المناوبين من مفتشي المواقف العامة في دبي.

وأوضحت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، أنه سيتم تنظيم مبادرة للمرة الأولى بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وهي عبارة عن "ماراثون الخير" ووسم الفعالية هو (#ماراثون_الخير)، حيث يتم المشاركة فيها عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وتهدف هذه المبادرة التي سيتم تنظيمها على كورنيش جميرا إلى جعل كل مشاركة في المارثون بمثابة المساهمة في افطار صائم، وسوف يبدأ الماراثون قبل موعد أذان المغرب على أن يتم تنظيم افطار جماعي للمشاركين.

وأضافت: سيتم إطلاق مبادرة صحية عبر قنوات التواصل الاجتماعي من خلال بث فيديو قصير مدته 60 ثانية يضم خبراء وأطباء تغذية ومدربين رياضيين ليقدموا نصائح ومعلومات صحية وغذائية ذات صلة بالشهر الفضيل.

وأكدت موزة المري، أن الهيئة تسعى بشكل دائم إلى تفعيل وتقديم مبادرات انسانية وخيرية يعود نفعها على المجتمع بفئاته المختلفة، كما أن مشاركة الهيئة مع جهات ومؤسسات المجتمع تُسهم في توطيد أواصر الترابط وتعزيز معنى التطوع بين الموظفين في تقديم الخير خلال الشهر الفضيل.

من جانبه أكد السيد/ عابدين طاهر العوضي، المدير التنفيذي لجمعية بيت الخير، أن "باص الخير" فكرة خيرية جديدة ومبتكرة لإفطار الصائمين، ويسر الجمعية أن تشارك في هذه المبادرة التي تطلقها هيئة الطرق والمواصلات في رمضان، وذلك ضمن حملتها الرمضانية الجديدة "وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِين" من خلال تقديم وجبات لإفطار الصائمين، الذين يتأخرون عن العودة إلى منازلهم مع حلول موعد الإفطار في محطات مترو دبي، حيث سيقوم هذا الباص الذي يحمل شعار الجمعية وشعار حملتها بتوزيع 100 وجبة إفطار يومياً في محطة مختلفة من محطات المترو، بإجمالي 3000 وجبة خلال الشهر الفضيل.

وأوضح السيد/ خالد بن تميم، رئيس اللجنة المنظمة لحملة " رمضان أمان" بجمعية الاحسان الخيرية، بالمشاركة الفعّالة مع هيئة الطرق والموصلات معتبراً أنها واحدة من أهم الجهات الحكومية في الدولة، موضحاً أن دور الهيئة للفعالية لا يتمثل فقط في مجال الدعم والرعاية بل بالتواجد الميداني من قبل موظفيها، عبر توزيع الوجبات على المستهدفين من سائقي المركبات قبل أذان المغرب.

من جهته قال أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، رئيس وحدة الاعلام: تعد الشراكة بين الجائزة وهيئة الطرق والمواصلات شراكة استراتيجية ومهمة، وذلك لما تقدمه الهيئة من تسهيلات في مجال النقل في دبي، وهو ما يسهل علينا أداء المهام في الجائزة على أكمل وجه نحو خدمة ضيوف إمارة دبي في تسهيل اجراءات التنقل، لافتاً ايضاً التعاون والدعم المستمر من قبل الهيئة للجنة المنظمة للجائزة لظهور هذه الفعالية الايمانية بشكل مميز.

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