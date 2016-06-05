محافظ المنوفية يفتتح محطة الصرف الصحى بقرية كفر الشيخ خليل بـ30 مليون جنيه

افتتح الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية مشروع محطة صرف صحى كفر الشيخ خليل وكفر البتانون بمركز شبين الكوم، وذلك بحضور هشام شادى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ومحمد عمر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومحمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية وبعض من أهالى القرية.

وقد أوضح رئيس الهيئة أن المشروع عبارة عن محطة رفع رئيسية بكفر الشيخ خليل ومحطة رفع فرعية بكفر البتانون، وشبكات الانحدار بطول قدره 20 كم وخطوط طرد طولها 2.6 كم، وذلك لخدمة 30 ألف نسمة بقريتى كفر الشيخ خليل وكفر البتانون بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه، نفذتها شركة المقاولون العرب فرع شرق ووسط الدلتا .

وقد شكر أهالى القرية الدكتور هشام عبد الباسط على ما يوليه من اهتمام بمحافظة المنوفية، حيث تأتى هذه الإنجازات ضمن توجيهاته ودعمه اللامحدود للمشروعات التطويرية على جميع الأصعدة.

وعلى هامش الافتتاح استمع محافظ المنوفية إلى شكوى أحد المواطنين، ووجه المسئولين بالعمل على حلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

وقد أكد محافظ المنوفية خلال الافتتاح على أن المحافظة تحرص على افتتاح المزيد من مشروعات الصرف الصحى، وأن ملف الصرف الصحى له أولوية كبيرة فى خطة عمل المحافظة، من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة على مستوى المحافظة بدءاً من القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مع الاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال.



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