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أوقاف أسيوط تحدد 26 مسجدا للاعتكاف وتنظم 320 محاضرة دينية فى رمضان

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أوقاف أسيوط تحدد 26 مسجدا للاعتكاف وتنظم 320 محاضرة دينية فى رمضان أوقاف أسيوط تحدد 26 مسجدا للاعتكاف وتنظم 320 محاضرة دينية فى رمضان
خصصت مديرية أوقاف أسيوط 26 مسجداً حكوميا للاعتكاف فى شهر رمضان فى مختلف الإدارات التابعة للمديرية وتحت إشراف الأئمة كل فى مسجده، بالإضافة إلى تخصيص 50 مسجداً بما يسمى "المسجد الجامع النموذجى" من المساجد الكبرى بعواصم المدن لتقام فيه الأنشطة الدينية تحت إشراف الإدارة التابع لها المسجد وإشراف المديرية.

من ناحيته، قال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه تم عمل خطة دعوية خلال شهر رمضان المعظم وترشيح بعض الأئمة المتميزين لإلقاء المحاضرات بالملتقيات الفكرية فى عدد سبع مساجد كبرى بعواصم المدن وهى: مسجد التقوى بإدارة شرق مدينة أسيوط، ومسجد الحق بإدارة جنوب مدينة أسيوط، ومسجد سيدى جلال بإدارة غرب ومسجد الفتح الناصرية بإدارة الفتح قبلى، ومسجد السلطان الفرغل بإدارة ابوتيج، ومسجد نور الإسلام بإدارة منفلوط، ومسجد الحديد بحرى بإدارة ديروط وبلغ عدد المحاضرين بالملتقى 196 محاضراً، مشيراً إلى أن موعد القوافل الدعوية الثابتة سيكون بعد صلاة العصر فى الأيام المخصصة لها بجميع المساجد .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على مشاركة المديرية بالتنسيق مع المحافظة فى إقامة ندوات دينية فى شهر رمضان تجوب المدن والقرى والنجوع وعددها 320 محاضرة بعد استجابة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بالإضافة إلى تخصيص 18 قارئاً معتمدا بالوزارة لقراءة القرآن بالسهرات والمساجد الكبرى الجامعة فى جلسة الاستراحة بين التراويح، بالإضافة إلى 5 أئمة يؤدون صلاة التراويح بجزء كامل، لافتاً إلى منع جميع الإجازات الاعتيادية والخاصة عدا الإجازات العارضة خلال شهر رمضان الكريم.

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