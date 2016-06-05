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وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة السويس للمطالبة بوحدات سكنية

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وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة السويس للمطالبة بوحدات سكنية وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة السويس للمطالبة بوحدات سكنية
نظم عدد من أسر المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالسويس، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السويس، للمطالبة بالحصول على وحدات سكنية، وقامت عدد من السيدات المشاركات فى الوقفة بالصراخ والعويل أمام مبنى المحافظة للمطالبة بالسكن.

وكانت محافظة السويس قامت بنشر أسماء 17 أسرة تم اختيارها للحصول على وحدات من المتقدمين من الحالات الأولى والأسر الفقيرة، بالسويس طبقا للمعايير التى حددتها المحافظة، وقامت الأسر التى لم يتم اختيارها بالاحتجاج أمام مبنى المحافظة.


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