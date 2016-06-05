والدة طالبة بالثانوية: "جوزى مبيكلمنيش من شهرين بسبب مصاريف الدروس"

قالت والدة إحدى طالبات الثانوية العامة، أمام لجنة المنيرة بالسيدة زينب، إنها تعانى الأمرين بسبب ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، مؤكدة أن زوجها "مخاصمها" من شهرين بسبب تكاليف تلك الدروس.

وأضافت والدة الطالبة أمنية على، أن إجمالى المبلغ الذى يتم دفعة نظير الدروس الخصوصية فى الأسبوع يصل إلى ما يقرب من 1700 جنيه، تضم حصص المراجعة وسعر الحصة الأصلية وحجز مكان وملازم، موضحة أنها لكى تستطيع حجز مكان بالقاعة تذهب من الرابعة عصراً وتنتظر حتى الثامنة مساءً، مشيرة إلى أن الطالب الذى لا يلحق مكانا بالقاعة الرئيسية يجلس بقاعة ملحقة ويشاهد شرح المدرس من خلال شاشة عرض.

وأشارت والدة الطالبة إلى أن حصة مراجعة مادة الفيزياء وصلت إلى 75 جنيهاً بواقع 150 جنيهاً فى الأسبوع لمادة واحدة فقط، إضافة إلى 40 جنيهاً سعر الحصة العادية قبل مرحلة المراجعة، قائلة، "بقالى شهرين جوزى مش بيكلمنى علشان خاطر مصاريف وفلوس الدروس الخصوصية".

وأكدت السيدة أن الطالب يذهب قبل موعد الدرس بـ" 4 ساعات لحجز كرسى"، وأولياء الأمور يواجهون مافيا مدرسين داخل مراكز الدروس الخصوصية، موضحة أن متوسط مصاريف الطالب يومياً فى الحصة يصل إلى 250 جنيهاً، ما بين شراء ملازم وحجز كرسى وأكل وتصوير ورق إلى غير ذلك، ويصل متوسط مصاريف الطالب خلال العام الدراسى من 50 إلى 70 ألف جنيه دروس فقط، مشيرة إلى أن ابنتها بدأت فى الدروس الخصوصية منذ شهر أغسطس 2015 ومستمرة حتى انتهاء الامتحانات نهاية يونيو الجارى.

ويؤدى اليوم حوالى 560 ألف طالب وطالبة اختبارى اللغة العربية والدين للثانوية العامة نظام حديث.

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