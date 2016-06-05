شرطة الشارقة تحدد 9 مواقع لمدفع الإفطار

حددت القيادة العامة لشرطة الشارقة المواقع المقررة لإطلاق مدفع الإفطار وهي 9 مواقع بمدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية ، وفي مقدمتها ميدان قصر الثقافة الواقع بمنطقة الفلج، وساحة مسجد السري بمنطقة الجرينة، وساحة مسجد النور بواجهة المجاز المائية، كما حددت شرطة الشارقة مواقع أخرى لإطلاق مدفع رمضان منها: ساحة مجلس مغيدر بمنطقة الطلاع، وساحة مسجد البراء بن عازب بمنطقة المرقاب. أما في المنطقة الشرقية فسوف يكون موقع مدافع الإفطار أمام مسجد البخاري على كورنيش خورفكان، ومدينة كلباء أمام جامع طريف، وفي مدينة دبا الحصن أمام جامع الشيخ راشد بن أحمد القاسمي، أما في المنطقة الوسطى فسوف يكون موقعها أمام مركز شرطة الذيد .

ووجهت القيادة العامة لشرطة الشارقة التهنئة إلى كافة المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين بالدولة بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وحرصت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة بالتزامن مع فعالية مدفع الإفطار بتوزيع وجبات الإفطار على أفراد الجمهور المشاركين بالحضور في مواقع إطلاق مدفع الإفطار في جميع المناطق المحددة من إمارة الشارقة .