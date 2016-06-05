بدء تسليم بطاقة "سعادة " للعاملين بشرطة الشارقة

بدأ مصرف الشارقة الإسلامي بإصداروتوزيع بطاقة(سعادة ) للعاملين بشرطة الشارقة من خلال مركز إسعاد العاملين بمبنى القيادة والتي تعد إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية التي أطلقتها مؤخراً بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين بشرطة الشارقة والعمل على إسعادهم من خلال استحداث مختلف البرامج وإطلاق المبادرات التي تسهم في تحقيق ذلك ..

واكد العقيد عمرعبد الله السويدي نائب مدير عام الموارد والخدمات المسانده بشرطة الشارقة أن البطاقة تهدف إلى تحقيق الدعم وتعزيز التعاون بين شرطة الشارقة ومختلف المؤسسات والتجارية والخدمية ، وتمكين العاملين بشرطة الشارقة من الإستفادة من الفرص والمزايا والخصومات التي تقدمها بطاقة سعادة ، وتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية المتنوعة من خلال إقامة شراكات فاعلة وناجحة مع المؤسسات التجارية المختلفة.

و أشار العقيد السويدي إلى أن بطاقة " سعادة " هي بطاقة امتيازات وخصومات تمنح حصريا لمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة ويقتصر استخدامها لدى الجهات والشركات والمؤسسات المعتمدة من قبل شرطة الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي ، وذلك للحصول على تلك الامتيازات والخصومات والإستفادة من تلك العروض وتشمل 1500 محل تجاري بالإضافة إلى الأستخدام الأمن عبر الأنترنت في الدولة وخارجها كما تشمل استخدام مجاني وغير محدود لصالات كبار الشخصيات في 10 مطارات رئيسية في الشرق الأوسط ..

وعبر عدد من العاملين بشرطة الشارقة عن تقديرهم لاهتمام القيادة ومبادراتها الرامية لإسعادهم والتي تمثلت في توفير العديد من الخدمات واستحداث العديد من البرامج التي تساعدهم على إنجاز معاملاتهم ، وتوفير احتياجاتهم ، وتيسير حصولهم على مختلف الخدمات والمزايا ، والتي تحظى بدعم واهتمام مباشر من سعادة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ، وحرصه على تحقيق سعادة العاملين وتعزيز بيئة العمل التي تساعد على تحفيز قدراتهم من أجل الإرتقاء بعملهم ، ومضاعفة جهودهم ، وأداء دورهم ورسالتهم على افضل وجه ..

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