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تأجيل محاكمة سائق متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى لجلسة 8 يونيو

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تأجيل محاكمة سائق متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى لجلسة 8 يونيو تأجيل محاكمة سائق متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى لجلسة 8 يونيو
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة سائق متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا، إلى جلسة 8 يونيو، مع استدعاء شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى البيومى، بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام المتهم مصطفى عبده محمد خطاب خلال تلك الفترة خارج القطر المصرى بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى كوسيلة لتحقيق أغراضها، بأن التحق بتنظيم "داعش" بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية، وشارك فى عمليات عسكرية.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه اعتنق الفكر التكفيرى، وأنه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعش الإرهابى، وتلقى هناك دورات فى فنون قتال الشوارع والمدن، وأنه أعلن مباعيته لأمير التنظيم، واستمر فى التدريب لمدة شهرين، وشارك فى ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش السورى، وحال عودته لمصر ألقى القبض عليه داخل مطار القاهرة الدولى.


>جنايات القاهرة تنظر محاكمة سائق بتهمة الانضمام لـ"داعش" اليوم

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