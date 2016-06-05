في_اليورو - زازا: إيطاليا لابد أن تكون مثل الدبابة

قال سيموني زازا لاعب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا إن الأخير لابد أن يكون مثل الدبابة في يورو 2016 التي ستنطلق بعد أيام.

وصرح زازا لقناة راي الإيطالية "لدينا الجودة الفنية اللازمة، علينا أن نكون مثل الدبابة أولا".

وأضاف "لدينا لاعبون يستطيعون قلب المباريات، لابد أن نكون مثل الحيوانات الموضوع على عينيها غمامات، ننظر فقط إلى الأمام".

وأردف "إيطاليا لا تمتلك المواهب مثل الماضي، ونحن لازلنا في حاجة إلى النضج. لا توجد مقارنة".

وتدخل إيطاليا المسابقة وسط شكوك في قدرتها على الذهاب بعيدا بسبب خلو قائمتها من الأسماء الرنانة، إضافة لافتقاد الفريق للاعبين مؤثرين مثل كلاوديو ماركيزيو وماركو فيراتي وريكاردو مونتوليفو، حرمتهم الإصابة من المشاركة.