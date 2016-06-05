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صراع الصفقات - أرسنال متقدم على تشيلسي في ' معركة مختاريان '

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صراع الصفقات - أرسنال متقدم على تشيلسي في ' معركة مختاريان ' صراع الصفقات - أرسنال متقدم على تشيلسي في ' معركة مختاريان '

شبهت صحيفة صن الإنجليزية الصراع بين أرسنال وتشيلسي على ضم هنريك مختاريان بالمعركة، مشيرة إلى تفوق الأول بفضل قيمة الصفقة المقدرة بـ20 مليون جنيه إسترليني.

ولم يجدد الدولي الأرميني عقده مع بروسيا دورتموند، ولذلك قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف الحالي.

وليس فقط أرسنال وتشيلسي يريداتن صاحب الـ27 عاما، توتنام ثالث الدوري يطمح أيضا للظفر بخدماته.

وينتهي عقد مختاريان في صيف 2017.

ويسعى أرسين فينجر مدرب أرسنال لتجديد دماء وسط ملعبه أملا في المنافسة بقوة على الألقاب الموسم المقبل، فمختاريان قد يكون ثاني صفقاته بعد جرانت شاكا.

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