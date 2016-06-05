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جيرو: فاردي يريد الانضمام لأرسنال

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جيرو: فاردي يريد الانضمام لأرسنال جيرو: فاردي يريد الانضمام لأرسنال

قال أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال ومنتخب فرنسا إن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي يرغب في الانضمام إلى المدفعجية خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت صحيفة "جارديان" قد قالت في وقت سابق إن أرسنال يستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد الدولي الإنجليزي تمهيدا لضمه، بينما أكدت "إي إس بي إن" أن الصفقة ستتم قبل سفر منتخب الأسود الثلاثة إلى فرنسا لخوض غمار منافسات بطولة يورو 2016.

وصرح جيرو لشبكة "سكاي سبورتس":"قلت إن جيمي فاردي يرغب في الانضمام إلى أرسنال وتلك أخبارا رائعة لنا بالطبع".

وأضاف "أعتقد أننا يجب أن نكون شاكرين هذا كل ما يمكنني قوله".

وأتم "فاردي لاعب رائع وتلك أخبار رائعة لنا".

وكان فاردي أحد أبرز لاعبي ليستر سيتي هذا الموسم وساهم في الإنجاز التاريخي بتتويج فريقه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 24 هدفا في 36 مباراة كما صنع 8 أهداف أخرين.

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