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مقتل 27 من المسلحين الأكراد في قصف للجيش التركي

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مقتل 27 من المسلحين الأكراد في قصف للجيش التركي مقتل 27 من المسلحين الأكراد في قصف للجيش التركي

غارة – أرشيفية

قالت القوات المسلحة التركية يوم الأحد إن طائراتها قصفت أهدافا للمسلحين الأكراد في شمال العراق وجنوب شرق تركيا وإن الجيش قتل 27 مسلحا قرب حدود البلاد مع العراق وإيران.

وبحسب رويترز أضاف الجيش التركي في بيان أن الطائرات التركية شنت ضربات جوية السبت فدمرت مواقع للأسلحة وملاجئ وكهوفا يستخدمها مسلحو حزب العمال الكردستاني في منطقة بشمال العراق وفي ريف منطقة ليجه بإقليم ديار بكر التركي.

ولم يذكر البيان عددا للقتلى لكن وكالة الأناضول الرسمية للأنباء نقلت عن مصادر أمنية قولها إن أفراد مجموعات صغيرة من مسلحي حزب العمال قتلوا في هذه الضربات.

وأفاد الجيش التركي بأن سبعة من مسلحي الحزب قتلوا في اشتباك بمنطقة شمدينلي قرب الحدود العراقية والإيرانية يوم السبت فيما أسفرت ضربات جوية في شمدينلي يوم الجمعة عن مقتل 20 من المقاتلين الأكراد.

ونفذت الضربات الجوية في ليجه بعد أن أعلن مكتب حاكم إقليم ديار بكر حظر التجول هناك يوم السبت. وذكر المكتب أن حظر التجول سيرفع صباح يوم الأحد بعد استكمال العمليات العسكرية.

واستكملت قوات الأمن التركية يوم الجمعة عمليات تستهدف مقاتلي الحزب في بلدة نصيبين قرب الحدود السورية وفي إقليم شرناق القريب من الحدود مع العراق.

وتقول مصادر أمنية إن أكثر من ألف شخص أغلبهم مقاتلون من حزب العمال الكردستاني قتلوا في ثلاثة أشهر من الاشتباكات بهذه المناطق. واستؤنف القتال في منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية في يوليو تموز بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين.

 

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