34% من الأشخاص المقيمين بأماكن مغلقة يعانون من مشكلات فى الجهاز التنفسى

كشفت دراسة طبية حديثة، النقاب عن أن ما يقرب من 34% من الأشخاص الذين يقضون أياما طويلة فى أماكن مغلقة سواء فى منازلهم أو فى مكاتب مغلقة يعانون أنواعًا مختلفة من أمراض الجهاز التنفسى بسبب تلوث الهواء فى الأماكن المغلقة.

ووفقًا للمسح الذى أجراه فريق من الباحثين، وجد أن نسبة 82% من الهواء فى الأماكن المغلقة فى المستشفى العام فى نيويورك ملوث وغير صحى.

>وكشفت الدراسة أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة سواء لسوء نوعية الهواء فى الأماكن المغلقة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوى المزمن COPD، خاصة بين النساء والربو بين الأطفال.

وشددت الدراسة على أن جودة الهواء فى الأماكن المغلقة بذات الأهمية والأقدر بتلوث الهواء الخارجى، وهو ما يتحتم الحرص على تهوية الأماكن المغلقة للتمتع بجو نقى.

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