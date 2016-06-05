تقنية حديثة لمعرفة قدرة الإنسان على استعادة الوعى بعد دخوله فى كوما

توصل فريق من الباحثين الدنماركيين، بالاشتراك مع زملائهم البلجيكيين إلى استخدام تقنية حديثة تعرف باسم PET SCAN GLUCADE وهى تعتمد على قياس قوة التجديد والبناء للجلوكوز الوقود الأساسى لخلايا المخ، وذلك لتقييم حالة الوعى لدى الشخص بعد إصابته بخلل أو ضرر فى خلايا المخ وهل سوف يمكن استعاده الوعى مرة أخرى بعد دخوله فى "كوما".

وقد استخدم العلماء هذه التقنية الحديثة على 131 مريضا فى حالة سيئة، حيث لا يوجد لديهم أى إشارة للوعى، وقد أكد العالم "جوهان ستندر" فى جامعة كوبنهاجن وفريقه، أن هذه التقنية الحديثة تتوقع خروج المرضى من "الكوما" فى العام التالى للإصابة، موضحا أن "الكوما" سببها نقص الأوكسجين فى المخ بعد توقف القلب أو سكتة دماغية أو صدمة عصبية كبيرة وهذه الحالة تستمر عدة أسابيع وبعض المرضى يفيقون بشكل كامل منها، والبعض الآخر يموت وهناك بعض الحالات التى تستثمر عدة شهور أو سنوات.

وأكد العالم ستيفن لوريز دى لياج المشارك فى هذا البحث، أن هذه التقنية تعتمد على حقن المريض بمادة إشعاعية مستخدمة فى التطوير الطبى fluoro-desoxy وهذا الجلوكوز يتركز على الخلايا ونشاطها ويتم تصويرها بكاميرا جاما.

وتبين من التجربة أن 42 % استعادوا وعيهم والنشاط الطبيعى، واعتقد الباحثون أن هذه التقنية تساعد فى معرفة مستقبل المرضى بعد أن استطاع 11 مريضا أن يحصلوا على نسبة طاقة، واسترجاع 8 آخرين وعيهم فى العام التالى.

ويركز العلماء حاليا على استخدام هذه التقنية بالإضافة إلى أجهزة "الرصد الكهربائى" لتسجيل النشاط الكهربائى فى الدماغ، وهو الجهاز الوحيد الذى يسمح بقياس مباشر لنشاط الخلايا العصبية فى المخ، وأن نتائج هذا الدمج ستظهر خلال العامين القادمين.

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