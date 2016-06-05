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مجلس الدولة يلغى قرار «الداخلية» بمجازاة ضابط بقسم مصر القديمة

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مجلس الدولة يلغى قرار «الداخلية» بمجازاة ضابط بقسم مصر القديمة مجلس الدولة يلغى قرار «الداخلية» بمجازاة ضابط بقسم مصر القديمة

مجلس الدولة (أرشيفية)

ألغت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قرار مدير أمن القاهرة بمجازاة نقيب شرطة بقسم القديمة، لاتهامه بالارتباط بعلاقة بمن هم دون المستوى الوظيفي.

وأوضحت المحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة نقيب شرطة بمديرية أمن القاهرة، بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 1124 لسنة 2015، الصادر عن مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة والمتضمن مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، وذلك لما أسند إليه في التحقيقات من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفه التعليمات، وذلك لارتباطه بثمة علاقة بمن هم دون المستوى الوظيفي، شخصين محددين، وتردده على أحدهما بقطعة أرض مستولى عليها من أملاك الدولة، أرض أوقاف، الكائنة بدائرة القسم، وقيامه بتاريخ بإلقاء القبض على مواطن محدد، وتحرير محضر ضده وحجزه بالقسم وحضور أشخاص ومساومتهم على تسليم شيكات بنكية صادرة لصالح المواطن المذكور، ما أدى إلى شكايته، والادعاء عليه بمجاملة مواطنين محددين، ما أثار حوله الشك والريبة وأساء إليه ونال من وضعه الوظيفي.

 

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