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موظف يحرر محضرا ضد دكتور توليد لتركه "فوطة" فى بطن زوجته بالقليوبية

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موظف يحرر محضرا ضد دكتور توليد لتركه "فوطة" فى بطن زوجته بالقليوبية موظف يحرر محضرا ضد دكتور توليد لتركه "فوطة" فى بطن زوجته بالقليوبية
حرر موظف محضرا، اتهم فيه أخصائى نساء وتوليد بالإهمال الطبى، لتركه منشفة طبيبة داخل بطن زوجته، بعد إجرائه عملية ولادة قيصرية لها، بعيادته الخاصة فى قرية نوى محافظة القليوبية.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وكشفت تحريات المباحث أن مأمور مركز شبين القناطر تلقى بلاغا من "محمد. أ.أ 35 سنة" موظف، يفيد بتضرره من الدكتور "مجدى.ع.ن" أخصائى نساء وتوليد بإحدى المراكز الخاصة للولادة، وذلك لإهماله الطبى، حيث أجرى عملية ولادة قيصرية لزوجته "نعمة.ى.إ 36 سنة" ربة منزل بتاريخ 27 مايو الماضى، وعقب الولادة شعرت بآلام شديدة بالمعدة فتوجه لأحد المراكز الطبية لعمل آشعة على البطن، فتبين وجود منشفة طبية داخل البطن، ما اضطره لإجراء عملية جراحية أخرى لزوجته وتم استخراج المنشفة وتم التحفظ عليها بالمستشفى.

تم تحرير المحضر رقم 6188 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2016، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.


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