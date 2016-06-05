الداخلية: تحديد مسؤول صفحة «بالغش إتجمعنا» وضبط والده

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد، عن تمكن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد القائم على إدارة صفحة “بالغش إتجمعنا” على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” لتسريب أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية الأزهرية والإعلان عن أجهزة إلكترونية لسماعات تليفون محمول يمكن إستخدامها فى الغش نظير مقابل مادى، وضبط والده بمحل إقامته حيث أقر بأن نجله هو مرتكب الواقعة، وجاري ضبطه من قبل السلطات الأمنية.

“فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالإستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” يقومون من خلالها بإرتكاب بعض الجرائم والمخالفات والتى من بينها تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة وإجاباتها، فقد أكدت المعلومـــات قيـــام “محمد ع.ب ” سن 22 طالب، ومقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة… بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” بإسم ” بالغش إتجمعنا” بنشر مشاركات تتضمن تسريب إمتحانات الثانوية الأزهرية وترويج صور تحتوى على أسئلة وإجاباتها لامتحانات مراحل دراسية مختلفة للطلاب حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات فضلاً عن القيام بالإعلان عن أجهزة إلكترونية لسماعات تليفون محمول يمكن استخدامها داخل لجان الإمتحانات فى عملية الغش لصغر حجمها”.

وأضاف البيان أنه “عقب تقنين الإجراءات تم ضبط والد المذكور بمحل إقامته وبحوزته جداول امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، إعلان عن تسريب امتحانات مقابل 150 جنيه مصرى للمادة الواحدة و900 جنيه مصرى للمواد جميعها، نموذج إجابة مدون عليه عبارة (بالغش إتجمعنا)، إعلان عن سماعات وأجهزة صغيرة الحجم لإستخدمها فى الغش داخل اللجان، أثار ودلائل تشير إلى إستخدام صفحة “شاومنج بيغشش ثانوية عامة”، وأنه بمواجهة المذكور بما أسفر عن الضبط والفحص الفنى، أنكر صلته بالصفحة محل الواقعة وأفاد بأن نجله المدعو “محمد” سن 22 طالب هو مرتكب الواقعة وجارى ضبطه”.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .