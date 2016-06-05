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ضبط نصف طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل محل فى المعادى

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ضبط نصف طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل محل فى المعادى ضبط نصف طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل محل فى المعادى
تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل لقيامه ببيع سلع غذائية للمواطنين بأزيد من أسعارها الأصلية مع اقتراب شهر رمضان بمنطقة المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة، تفيد بقيام صاحب محل بقالة بالمعادى، يقوم تجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها (مجهولة المصدر) لطرحها للبيع للجمهور خلال شهر رمضان بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

قامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه أسفرت عن ضبط صاحب المحل و بحوزته 500 كيلو أرز وسكر ومسلى مجهولة المصدر وبدون أى مستندات تدل على مشروعية تلك السلع.

- مباحث التموين تضبط 8.490 طن ياميش رمضان مجهول المصدر من أسواق الجملة
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مصر 365

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