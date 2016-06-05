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للمرة التاسعة.. تجديد حبس محمود شعبان و18آخرين 45 يوما فى قضية الجبهة السلفية

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للمرة التاسعة.. تجديد حبس محمود شعبان و18آخرين 45 يوما فى قضية الجبهة السلفية للمرة التاسعة.. تجديد حبس محمود شعبان و18آخرين 45 يوما فى قضية الجبهة السلفية
قال خالد المصرى، محامى عدد من المهتمين فى قضية الجبهة السلفية، إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جددت حبس كل من: محمود شعبان، وأشرف عبد المنعم، وهشام مشالى، وخالد غريب، ومحمد حسان، وأحمد صفوت و11 آخرين، 45 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 682 لسنة 2014 والمعروفة إعلامياً بـ"قضية الجبهة السلفية".

وسمحت المحكمة خلال جلسة التجديد للدكتور محمود شعبان، بالخروج من قفص الاتهام، والترافع عن نفسه وطلب من المحكمة مواجهتهم بالجرائم التى ارتكبوها والتى تسببت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات لمدة 19 شهراً.

ويواجه المتهمون اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ا، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام لدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعى.

كما واجهت النيابة المتهمين بتحريات الأجهزة الأمنية، بإحياء الجهاز السرى للتنظيم تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، وإصدار تكليفات بتنفيذ عمليات نوعية خلال أحداث 28 نوفمبر ونشر الشائعات والأكاذيب لإحداث حالة من الفوضى وتهديد السلم الاجتماعى، والتحريض على النزول يوم 28 نوفمبر وتصعيد الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة.

يذكر أن هذه المرة التاسعة التى يتم فيها تجديد حبس محمود شعبان على ذمة التحقيقات التى تجريها معه النيابة في قضية الجبهة السلفية.

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