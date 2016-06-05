ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بذبح 7 حمير بمشتول السوق بالشرقية لبيعها للمطاعم

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية اليوم، أن الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، تمكنت من ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بذبح 7 حمير، بناحية ترعة قرية إبراش دائرة مركز مشتول السوق، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق برئاسة محمد التونسى مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- بعد واقعة الغربية.. أهالى الشرقية يعثرون على حمير مذبوحة داخل مزرعة
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تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من المقدم ماهر سالم رئيس مباحث مشتول السوق، يفيد ضبط 6 أشخاص بناحية ترعة قرية إبراش بدائرة المركز، أثناء قيامهم بذبح 7 حمير وسلخها، وتبين من التحريات الأولية، قيامهم بذبح الحمير لبيعها كلحوم مجمدة للمطاعم .
>- بعد واقعة الغربية.. أهالى الشرقية يعثرون على حمير مذبوحة داخل مزرعة
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