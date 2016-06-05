ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بذبح 7 حمير بمشتول السوق بالشرقية لبيعها للمطاعم

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية اليوم، أن الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، تمكنت من ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بذبح 7 حمير، بناحية ترعة قرية إبراش دائرة مركز مشتول السوق، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق برئاسة محمد التونسى مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من المقدم ماهر سالم رئيس مباحث مشتول السوق، يفيد ضبط 6 أشخاص بناحية ترعة قرية إبراش بدائرة المركز، أثناء قيامهم بذبح 7 حمير وسلخها، وتبين من التحريات الأولية، قيامهم بذبح الحمير لبيعها كلحوم مجمدة للمطاعم .

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