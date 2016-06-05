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وصول "أطفال الشوارع" النيابة لنظر تجديد حبسهم بتهمة نشر فيديوهات مسيئة

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وصول "أطفال الشوارع" النيابة لنظر تجديد حبسهم بتهمة نشر فيديوهات مسيئة وصول "أطفال الشوارع" النيابة لنظر تجديد حبسهم بتهمة نشر فيديوهات مسيئة
وصل منذ قليل، أعضاء فرقة أطفال الشوراع، إلى مقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، لبدء التحقيق معهم داخل نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر اليوتيوب، وبث فيديوهات مسيئة، والدعوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر.

ومن المقرر أن تنظر النيابة، اليوم الأحد، التجديد الثالث لأعضاء الفرقة وهم محمد يحيى، محمد عادل، محمد دسوقى، محمد جبر، بعد أن تم القبض عليهم الأسابيع الماضية.


>النيابة تنظر اليوم التجديد الثالث لفرقة "أطفال شوارع" بتهمة قلب نظام الحكم

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