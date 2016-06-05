بالصور.. "مرور الجيزة" تُجرى أعمال صيانة لطريق الواحات

تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، على صيانة الأجزاء التالفة من طريق الواحات بناء على تعليمات اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير لأمن الجيزة، والتى تسبب إعاقة للحركة المرورية ووقوع العديد من الحوادث، وتهدف تلك الأعمال للحد من نزيف الدماء على الأسفلت والتى تكررت خلال الفترة الماضية بوقوع حوادث مرورية بالمكان.

وأكد مصدر أمنى أنه فى إطار استعدادات إدارة مرور الجيزة لاستقبال شهر رمضان ستقوم بأعمال صيانة بطريق الواحات، وسيتم عمل مطب صناعى أمام مخرج ومدخل سوق الجملة على الطريق للتقليل من السرعات الجنونية التى يقود بها أصحاب المركبات وتسبب فى وقوع الحوادث المرورية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم نشر اللوحات الإرشادية أعلى طريق الواحات بمعرفة المقدم حازم لاشين رئيس قسم التخطيط مرور أكتوبر وتحت إشراف العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط بالمرور مع مراقبة الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق لرصد أى معوقات مرورية.

وأوضح المصدر أنه سيتم تدعيم رجال المرور بالمعدات والأدوات اللازمة من أجل الانتهاء من تلك الأعمال بإشراف إدارة التخطيط بقيادة العقيد طاهر، فى ظل انتشار الخدمات المرورية، وستتم مراقبة جميع الطرق والمحاور بداخل المحافظة للعمل على متابعة الحالة المرورية.

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