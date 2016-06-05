اصحى يا نايم وحد الدايم.. شاركونا بصور وحكاوى أول يوم سحور

المشى طاب لى والدق على طبلى.. ناس كانوا قبلى قالوا فى الأمثال.. الرجل تدب مطرح ما تحب.. وأنا صنعتى مسحراتى فى البلد جوال.. حبيت ودبيت كما العاشق ليالى طوال.. وكل شبر وحته من بلدى حته من كبدى حته من موال.

هكذا وصف الراحل العظيم فؤاد حداد رحلة المسحراتى، ليرسم بكلماته مظاهر السحور وسحره الخاص لدى المصريين، بعد ساعات قليلة ستتراص عربات الفول فى كل شارع مصرى معلنة عن بداية شهر الصوم، أول يوم سحور يكون دائما مليئا بالبهجة والحياة والروحانيات، وهنا تدعوكم صحافة المواطن لمشاركة صور لحظات السحور وحكاوى استقبالكم للشهر الكريم عبر خدمة صحافة المواطن.

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